Calcio: Ten Hag “Manchester Utd? Grande club ma ora concentrato su Ajax”

"Nel calcio non si sa mai, non escludo alcuno scenario" AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – "Il Manchester United è un grande club, con dei tifosi fantastici. Ma la mia testa è solo all'Ajax, stiamo già programmando la prossima stagione". Erik Ten Hag, tecnico dei Lancieri, prova a dribblare i rumours che lo indicano come candidato principale alla panchina dei Red Devils a partire dalla prossima estate. "In questo momento sono concentrato sull'Ajax ma nel calcio non si sa mai, non voglio escludere alcuno scenario – si lascia scappare poi Ten Hag – Oggi sono un dipendente dell'Ajax, dopo la finale di Coppa col Psv avremo altre otto finali e avrò bisogno di tutte le mie energie, tutto il resto sarebbe una distrazione. So che nel calcio tutto può cambiare da un giorno all'altro e spero che se a un certo punto dovessi decidere di fare un passo avanti nella mia carriera, la mia scelta venga compresa". (ITALPRESS). glb/red 01-Apr-22 17:53