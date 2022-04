Calcio: Barça, Xavi “Siviglia forte ma vogliamo secondo posto”

"Vogliamo arrivare più in alto possibile e vincere l'Europa League" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dopo la sosta per le nazionali torna anche la Liga e lo fa in grande stile, col big match tra Barcellona e Siviglia, rispettivamente terza e seconda in classifica, alle spalle della capolista Real Madrid. I blaugrana nell'ultima gara hanno trionfato nel Clasico per 4-0: "Quella di domani – spiega Xavi in conferenza stampa – sarà un'altra partita fondamentale per noi, è l'occasione per raggiungere il secondo posto dopo una serie di buoni risultati. Speriamo nel supporto del pubblico". Il Siviglia è reduce da tre pari consecutivi, ma il tecnico dei catalani non si fida: "Sono un'ottima squadra allenata molto bene, è una formazione forte". Entrambe le squadre, ammette Xavi, avranno un occhio rivolto anche a Celta Vigo-Real Madrid: "La seguiremo ma dobbiamo concentrarci su ciò possiamo controllare, ovvero provare a battere il Siviglia ed essere secondi. Vogliamo arrivare più in alto possibile in campionato e vincere l'Europa League". La pausa al Barça è servita a poco, visto che "il 75 per cento dei nostri giocatori non si è fermato. Sarà uno sprint finale in cui dobbiamo stringere i denti, un mese e mezzo in cui ci giochiamo tutto". L'allenatore dei catalani, però, ci tiene a caricare il gruppo: "Al Barça non ci sono giornate tranquille, ci sono critiche, opinioni e giudizi ogni giorno, viviamo sempre in una clima competitivo che mi piace molto". Nessun indizio sulla formazione iniziale: "Ci sono tanti giocatori importanti, non sono solo undici. Guardando l'allenamento, tutti meritano di giocare". Infine, riguardo le questioni legate al futuro di Gavi e Araujo, Xavi ha concluso: "Il club non può permettersi di perderli, per noi sono molto importanti e lo dimostro con i minuti che gli do. Sono ottimista e spero che si raggiunga una soluzione". (ITALPRESS). mra/glb/red 02-Apr-22 13:41