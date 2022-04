Spalletti “Atalanta-Napoli, chi abbassa lo sguardo perde”

Il tecnico azzurro "Le nostre chance dipenderanno dalla gara di Bergamo" NAPOLI (ITALPRESS) – "Contro l'Atalanta sarà una partita di quelle che ti guardano negli occhi e chi abbassa lo sguardo nei 95 minuti perde. Sanno mantenere forza, ritmo e qualità. E' una squadra costruita bene. In questi match non basterà una giocata per vincerla, ma 95 minuti di sportellate ribattendo colpo su colpo". Fotografa così Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, la sfida che attente gli azzurri contro la formazione di Gasperini. Un match che vale doppio per i partenopei, che sono in lotta per il primato in classifica: "Se siamo in lotta è perchè siamo riusciti a vincere anche senza la squadra al completo. La partita – in alcuni momenti – diventerà da terra che trema sotto i piedi. Nel corso della stagione siamo venuti fuori da momenti difficili, io sono molto contento e fiducioso di quello che è lo sguardo che hanno i miei calciatori quando sono negli spogliatoi. Da qui alla fine del campionato siamo tutti napoletani, vogliamo scrivere un percorso in queste ultime otto gare. Sono partite difficili ma l'atteggiamento che vedo racconta molto cose e lo reputo uno sguardo corretto e giusto". Sugli avversari, Spalletti si sofferma poco, solamente per complimentarsi: "Gasperini è un allenatore bravo, basta vedere cosa ha raggiunto con la sua squadra. Complimenti anche alla società, hanno rinnovato anche lo stadio". "Quante sono le nostre chance scudetto? E' la stessa cosa sempre: se vinci sei in lotta, se non vinci si lotta per il quarto posto. Molto dipende dalla gara di domani. Sono tutte lì. Sono tutte uguali, le potenzialità sono quelle, sono squadre forti, costruite bene, che sopperiscono alle difficoltà". In merito invece al deferimento per il mancato rispetto dei protocolli sanitari in occasione della gara con la Juve "c'è la società, chiariranno tutto loro. Io so che il numero di calciatori che i nostri dottori hanno denunciato come Covid che è superiore a tutte le altre squadre. Chiarirà tutto facilmente il club". Spalletti, infine, si è soffermato sul sostituto di Di Lorenzo e la questione Osimhen: "Alessandro Zanoli ha le stesse caratteristiche di Di Lorenzo che è out. Zanoli dal secondo allenamento ho capito che poteva fare una partita di livello, non lo farà rimpiangere. Abbiamo anche Malcuit che ha recuperato. Per quanto riguarda Victor ne parlerà domani la società, la situazione è semplice ma a prescindere da ciò, se dovesse esserci qualcosa ne parlerà il club nel prepartita". (ITALPRESS). mra/ari/red 02-Apr-22 15:09