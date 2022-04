Tennis: Osaka battuta in due set, a Miami vince la neo n.1 Swiatek

Per la polacca terzo successo di fila in un "1000" MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Iga Swiatek da lunedì sarà la nuova numero uno del mondo e non poteva esserci modo migliore per festeggiare che aggiudicandosi il "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale (combined con il secondo Atp Masters 1000 del 2022), dotato di un montepremi pari a 8.369.455, che si sta disputando sui campi in cemento della Florida. La 20enne polacca, numero 2 del tabellone e pronta a raccogliere il testimone di Ashleigh Barty, non lascia scampo in finale a Naomi Osaka, con l'ex prima della classe della classifica Wta (ora numero 77) sconfitta per 6-4 6-0 in un'ora e 19 minuti di gioco. La Swiatek vince così il 17esimo incontro di fila e conquista il sesto titolo della carriera nel circuito maggiore, il terzo stagionale dopo aver trionfato negli altri due "1000" di questo 2022 disputati a Doha e Indian Wells. (ITALPRESS). glb/red 02-Apr-22 20:43