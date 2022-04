Calcio: Atalanta, Gasperini “Champions difficile, primi 2 gol pesanti”

"Se non segni puoi perdere e così è stato", il commento amaro del tecnico BERGAMO (ITALPRESS) – "Siamo stati bravi a cercare di raddrizzare la partita. Se non segni puoi perderla e così è stato. I primi due gol sono stati un po' pesanti". Così il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di DAZN al termine del ko contro il Napoli: "Zapata? Avrei voluto farlo giocare qualche spezzone, per fargli respirare il clima partita. Duvan è un punto di riferimento. Gli episodi ci sono girati male. I gol del Napoli? Musso è uscito troppo in fretta sul primo gol, e poi ci siamo un po' addormentati sulla punizione di Insigne e il gol di Politano. E' chiaro che diventa difficile raggiungere la Champions, non bisogna perdere queste partite, soprattutto se le giochi bene". (ITALPRESS). pia/glb/red 03-Apr-22 17:58