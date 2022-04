Calcio: Genoa, Blessin “Fiero punti fatti, avanti su questa strada”

"Non abbiamo ancora raggiunto niente", avverte il tecnico tedesco GENOVA (ITALPRESS) – C'è grande entusiasmo in casa Genoa in vista della gara di domani a Verona e il bagno di folla sabato a Pegli con 1000 tifosi ad assistere all'allenamento ha dato una straordinaria carica: "È stato un gesto eccezionale da parte dei nostri supporters, già allo stadio ci hanno dato sempre un grandissimo aiuto ma quello che abbiamo visto è davvero bellissimo e da ammirare – confessa il tecnico Alexander Blessin – È stato un segnale anche per noi vedere che i tifosi, lo staff e la squadra si sono uniti in queste settimane, sono ancora più compatti tra di loro, si sostengono e sono molto felici. Siamo contenti di giocare la prossima partita, sarà durissima ma sappiamo che i nostri tifosi ci daranno una spinta fondamentale anche a Verona". Blessin vuole ora completare un'autentica impresa, resa possibile dal suo arrivo: "Sicuramente mi riempiono di orgoglio i 10 punti fatti, ma potevano essere di più. Ma dico chiaramente che non abbiamo ancora raggiunto niente e dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, senza essere troppo sicuri o euforici. Dobbiamo andare avanti su questa strada, concentrati, sostenendo questi ragazzi", prosegue il tecnico tedesco che deve sciogliere ancora qualche dubbio per quanto riguarda la formazione. Solo domani mattina saranno ufficializzati i convocati ma il tecnico ha annunciato la presenza di Piccoli ed Ekuban che potrebbero scendere in campo per qualche scampolo di minuto nella ripresa. Per il resto, Destro dovrebbe agire da unica punta con Gudmundsson, Amiri e Portanova sulla trequarti e in mezzo la diga composta da Sturaro e Badelj. A proteggere Sirigu ci saranno Bani e Maksimovic, con Frendrup e Vasquez sulle corsie. (ITALPRESS). ege/glb/red 03-Apr-22 17:51