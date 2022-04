Calcio: Napoli, Spalletti “A questo punto non ci si tira indietro”

"Non dobbiamo abbassare la guardia, c'è ancora molta strada" BERGAMO (ITALPRESS) – "Ormai siamo a questo punto qui, non si può più sbagliare atteggiamento, per lottare a questo livello siamo usciti da situazioni difficili, arrivati a questo punto non ci si può più tirare indietro, bisogna orientare tutto verso la vittoria della partita". L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha commentato così la vittoria in casa dell'Atalanta per 3-1 ai microfoni di DAZN: "Il gol di Politano? Comandano lo schema sempre Mario Rui e Insigne, anche Politano è stato bravissimo a calciare, ha fatto un gran gol. Ci sta il ritorno dell'Atalanta, sul 2-0 ci hanno chiuso e ci hanno fatto quel gol, ma lì è uscito il carattere della squadra, abbiamo ripreso a macinare gioco. Vittoria di maturità? Il saper essere in alcuni momenti qualitativi è un passo in più, siamo stati creativi a mettere in pratica la qualità, ma l'abbiamo alternata all'esecuzione. Abbiamo fatto vedere un gran livello contro una squadra difficile. Step definitivo? Sarà in fondo, c'è ancora molta strada, non dobbiamo mai abbassare la guarda. Ora ci siamo stabilizzati come prestazioni e scelte, però bruciano ancora alcune sconfitte in casa. Ce lo dobbiamo ricordare in modo da non farle capitare più. C'è in gioco la felicità di un popolo intero". (ITALPRESS). pia/glb/red 03-Apr-22 17:28