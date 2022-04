Calcio: Serie A. Mazzarri “Io il responsabile, chiedo scusa ai tifosi”

'Quando si perde 5-1 l'allenatore deve metterci la faccia: ora voglio una reazione' UDINE (ITALPRESS) – "Quando si perde 5-1 non vale la pena analizzare la partita e rispondere a domande tecniche: l'allenatore deve metterci la faccia, prendendosi le responsabilità e scusandosi coi tifosi. Da domani parlerò ai ragazzi: mi aspetto una reazione da loro. Il campionato ci permette ancora di cambiare rotta e dobbiamo farlo a tutti i costi". Così, ai microfoni di Dazn, l'allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri, visibilmente dispiaciuto per la pesante sconfitta subita dalla sua squadra contro l'Udinese, fuori casa. Il tecnico toscano recita il mea culpa: "Io per primo – afferma – non devo peccare di presunzione, pensando di poter schierare tanti attaccanti contro qualsiasi avversaria. Domani la squadra si allenerà e proveremo subito a ripartire". (ITALPRESS). lpa/pdm/red 03-Apr-22 17:44