Tennis: Torneo Miami. Trionfo Alcaraz, Ruud ko in finale

Per il 18enne spagnolo è il primo successo in un Atp Masters 1000 MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz, il predestinato, ha fatto suo oggi il "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2022) dotato di un montepremi pari a 8.584.055 che si è disputato sui campi in cemento della Florida. Il 18enne spagnolo, 14esima testa di serie del seeding e numero 16 del mondo, ha battuto in due set il norvegese Casper Ruud, sesta forza del tabellone e numero 8 del ranking Atp, col punteggio di 7-5 6-4. Dopo un brutto avvio dell'iberico, sotto nel punteggio per 4-1, non c'è stato praticamente match. Per Alcaraz, il quarto più giovane finalista in un Masters 1000 dopo Michael Chang (18 anni e 157 giorni in Canada nel 1990), Rafa Nadal (18 anni e 304 giorni a Miami 2005) e Richard Gasquet (18 anni e 331 giorni ad Amburgo 2005), è il primo successo in un torneo della fascia più alta, dopo i quattro dello Slam. Anche per Ruud era la prima finale in un 1000. Da domani Alcaraz ritoccherà il proprio best ranking e salirà al gradino numero 11 della classifica Atp (con Jannik Sinner che scenderà in 12esima posizione). Il norvegese diventerà, invece, il numero 7 del mondo (anche per lui best ranking), a ridosso di Matteo Berrettini (stabile al sesto posto). (ITALPRESS). pdm/red 03-Apr-22 21:10