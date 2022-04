Volley: A1 donne. Vallefoglia riparte da capitana Kosheleva

La russa, infortunata dallo scorso 23 febbraio: "Affetto e supporto nei momenti difficili" ROMA (ITALPRESS) – La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia riparte dalla propria capitana: Tatiana Kosheleva, come ha annunciato al termine dell'ultima partita di campionato con l'Acqua&Sapone Roma il presidente Ivano Angeli, giocherà con la maglia biancoverde anche nel prossimo campionato di serie A1. La schiacciatrice russa è stata protagonista assoluta della stagione della squadra marchigiana prima del grave infortunio occorsole nel finale del quarto set della partita con la Prosecco Doc Imoco Conegliano del 23 febbraio scorso. "Sono molto felice di giocare a Vallefoglia anche l'anno prossimo, mi sono trovata molto bene qui e sono felice di continuare a giocare con questa società e questa squadra – le sue parole – Ho avuto grande appoggio da tutti loro nel momento più difficile, tutti mi sono stati vicini e dato tanto affetto e supporto. Sono molto orgogliosa di portare ancora questa maglia, ringrazio ancora tutti i nostri tifosi per l'appoggio che mi hanno dato. La fase di riabilitazione sta procedendo bene, lavoro molto duramente tutti i giorni, ora tornerò in Turchia a continuare a svolgere il lavoro con il medico che mi segue. Tenevo molto ad essere con le mie compagne in questo momento così importante. Sono molto orgogliosa di questo gruppo". (ITALPRESS). mc/com 03-Apr-22 11:21