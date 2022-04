Basket: Nba. Embiid trascina Philadelphia, cade Phoenix, ok Miami

Cleveland al tappeto, il centro camerunense sigla 44 punti e 17 rimbalzi ROMA (ITALPRESS) – Joel Embiid trascina al successo esterno i Philadelphia 76ers nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Il 28enne centro camerunense ruba la scena al Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland, siglando 44 punti (oltre a 17 rimbalzi e 3 assist) nel 112-108 finale con cui cadono i Cavaliers, che restano a galla grazie ai 23 punti realizzati da Garland. Sconfitta in trasferta, invece, per i leader di Ovest: i Phoenix Suns cedono infatti per 117-96 sul parquet di Oklahoma City Thunder, sospinti dai 24 punti siglati dal francese Sarr. A Est, invece, i Miami Heat, in testa alla classifica, violano il campo dei Toronto Raptors per 114-109 sebbene Siakam e VanVleet illudano i canadesi con 29 punti ciascuno. Altri risultati: Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 118-129; Indiana Pacers-Detroit Pistons; Orlando Magic-New York Knicks 88-118; Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 132-139; San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers 113-92; Sacramento Kings-Golden State Warriors 90-109; Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans 119-100. (ITALPRESS). mc/red 04-Apr-22 08:49