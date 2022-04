Calcio: Barcellona, richieste Rudiger troppo alte

Il difensore, in scadenza col Chelsea, vuole 7 milioni netti d'ingaggio BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Meglio trovare un accordo per il rinnovo con Araujo. Il Barcellona non sembra voler partecipare all'asta per Toni Rudiger dopo l'incontro avvenuto nei giorni scorsi con l'agente del difensore tedesco, in scadenza di contratto col Chelsea. Secondo la stampa catalana, il giocatore chiederebbe 7 milioni di euro netti a stagione come ingaggio più un premio alla firma, troppi per il Barça che però resta vigile visto che neanche gli altri club interessati (Bayern, Real e Juve) sarebbero pronti a soddisfare le pretese dell'ex giallorosso. Se Rudiger dovesse dunque abbassarle, a quel punto il Barcellona potrebbe rientrare in gioco, sempre che – considerando che Christensen è destinato a sostituire Lenglet – Araujo non rinnovi: al momento, però, la proposta presentata al centrale uruguaiano sarebbe stata giudicata troppo bassa dal suo entourage. (ITALPRESS). glb/red 04-Apr-22 18:27