Calcio: Fiorentina. Barone “Italiano? Ha contratto e opzione con noi”

Il dg viola: "Abbiamo un ottimo rapporto, vedremo a fine campionato" FIRENZE (ITALPRESS) – "Con Vincenzo Italiano abbiamo un ottimo rapporto, c'è un contratto, un'opzione in favore della Fiorentina" per il suo rinnovo, "e poi vedremo a fine campionato. Io gli parlo ogni giorno, ha un ottimo rapporto con me e con Rocco Commisso. Vediamo, per ora c'è un contratto e un'opzione". Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, a margine di un convegno in svolgimento a Palazzo Vecchio a Firenze, in merito ai rapporti tra il club viola e il suo allenatore. Quella di ieri contro l'Empoli "è stata una vittoria importante, ottenuta in un derby toscano – ha aggiunto Barone – Dobbiamo pensare a partita dopo partita, la prossima è a Napoli. Abbiamo bisogno di continuità e trovare ancora risultati. Il torneo sta diventando interessante per la lotta allo scudetto ma noi siamo interessati a quella per l'Europa, però serve pazienza, concentrazione e tanto lavoro. Siamo concentrati a preparare la partita del Napoli, la nostra parola chiave è continuità". Infine, sulle contestazioni per il futuro nuovo logo del club: "Noi siamo super concentrati sul presente e sul futuro della Fiorentina. Non ritengo che questo sia il momento giusto per fare delle contestazioni perché la squadra e la società hanno bisogno di sostegno. Siamo fortunati ad avere uno come Rocco Commisso, uno che ha messo tanto nella Fiorentina, e questa è una cosa molto importante. Ha fatto e sta facendo tante cose fra cui un centro sportivo che rappresenterà la base per il futuro della Fiorentina, oltre ai 90 milioni già messi sull'attuale centro sportivo. Penso che ciò debba essere rispettato". (ITALPRESS). lc/mc/red 04-Apr-22 11:29