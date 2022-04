F.1: Tronchetti Provera “Ferrari ha fatto un lavoro straordinario”

"Oggi le chance di lottare per il titolo ci sono". ROMA (ITALPRESS) – "Il lavoro fatto dalla Ferrari è straordinario, hanno ribaltato una situazione difficilissima, hanno messo tutte le energie nella messa a punto della nuova vettura sfruttando al meglio il nuovo regolamento e portando in pista una macchina con qualità straordinarie e due grandissimi piloti, che rappresentano un asset in più della scuderia". Lo ha dichiarato Marco Tronchetti Provera, vicepresidente e amministratore delegato della Pirelli, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. "Oggi le chance di lottare per il titolo ci sono: quello che vediamo è reale, come la macchina sta in strada, come distribuisce i carichi, come usa gli pneumatici. È una Ferrari nuova ed equilibrata, se continua in questo modo può arrivare in fondo e può dare grandi soddisfazioni a tutti gli sportivi italiani. Sarebbe molto importante per la Formula 1, perché una Ferrari competitiva crea passione e coinvolgimento", ha concluso Tronchetti Provera. (ITALPRESS). spf/gm/red 04-Apr-22 16:09