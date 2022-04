Golf: Pga Tour. Spaun vince in Texas e si regala il Masters

Vittoria da sogno per lo statunitense, Migliozzi fuori dopo 36 buche ROMA (ITALPRESS) – John Michael Spaun vince negli Usa il Valero Texas Open e stacca il pass per giocare, dal 7 al 10 aprile ad Augusta, il The Masters. Successo da sogno per lo statunitense che a San Antonio, con un totale di 275 (67 70 69 69, -13) colpi e dopo aver iniziato il quarto e ultimo round con un doppio bogey (prima di realizzare cinque birdie), ha superato la concorrenza del connazionale Matt Kuchar (che ha onorato al meglio la presenza numero 500 sul PGA Tour) e dell'australiano Matt Jones, entrambi secondi con 277 (-11). Al TPC San Antonio (The Oaks Course, par 72), si è conclusa invece dopo 36 buche la gara di Guido Migliozzi, 125° con 150 (78 72, +6). Subito un'occasione di riscatto per il vicentino, che insieme a Francesco Molinari rappresenterà l'Italia nella 86esima edizione del The Masters. (ITALPRESS). mc/com 04-Apr-22 12:01