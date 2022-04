Tennis: Atp. Berrettini 6° davanti a Ruud, Alcaraz ‘vede’ la Top 10

Djokovic resta al comando del ranking mondiale, Sinner dodicesimo ROMA (ITALPRESS) – Registra tre variazioni la top ten del circuito maschile dopo il Masters 1000 di Miami, il secondo stagionale. Riesce a conservare il primato Novak Djokovic, per quella che è la 364esima settimana complessiva al comando del serbo (record all-time), con appena 10 punti di margine sul russo Daniil Medvedev, rimasto sul trono solo tre settimane da fine febbraio quando aveva interrotto dopo 18 anni e spiccioli il dominio dei Fab Four. Il tedesco Alexander Zverev si riprende la terza poltrona a scapito dello spagnolo Rafael Nadal (allunga la striscia record a 863 settimane consecutive in top ten), con in quinta posizione stabile il greco Stefanos Tsitsipas. Matteo Berrettini, entrato in top ten nel novembre 2019, si mantiene al sesto posto, seguito ora (565 i punti che li separano) dal norvegese Casper Ruud, per la prima volta alla settima piazza grazie alla finale nel "1000" della Florida. Quindi a seguire il russo Andrey Rublev e il Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime, mentre centra il fatidico ingresso nella Top 10 il britannico Cameron Norrie, in progresso di due gradini. Il trionfo a Miami consente di guadagnare altri cinque posti al 18enne spagnolo Carlos Alcaraz, che si porta così al numero 11, ad appena 29 punti dall'elite del circuito mondiale, proprio davanti all'azzurro Jannik Sinner, 12esimo. Sempre in chiave azzurra, è stabile Lorenzo Sonego al 21° posto, mentre guadagna due posizioni Fabio Fognini, ora 32°. Fa sei passi indietro Lorenzo Musetti, collocato alla casella 82, scivola di quattro gradini Marco Cecchinato (97°) e di dieci Gianluca Mager (109). (ITALPRESS). mc/com 04-Apr-22 12:46