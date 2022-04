Varie: Cozzoli “Sport e Salute è nella stagione del fare e concretezza”

"Ci sono tante opportunità come quelle del Pnrr, dobbiamo fare più squadra" FIRENZE (ITALPRESS) – "Ci sono tante opportunità come quelle del Pnrr, ma lo sport italiano deve fare più squadra e noi siamo qui oggi anche per consolidare un rapporto già fruttuoso con la regione Toscana e con tutti i Comuni della regione. Le risorse per ripartire ci sono ma ci vogliono le idee, ci vogliono le buone idee". Lo ha detto il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli a margine di un convegno dedicato alla figura dell'ex presidente della Figc, Artemio Franchi, in svolgimento a Firenze. "Sport e Salute in questo momento è nella stagione del fare e della concretezza – ha aggiunto Cozzoli – Negli ultimi giorni siamo stati a Matera, allo Zen a Palermo, e a Ponticelli a Napoli, per portare il valore sociale dello sport, per far vedere anche l'altra faccia della medaglia dello sport, che è quella del sociale, del valore formativo ed educativo. Oggi siamo a Firenze per incontrare tutti i sindaci della regione Toscana, mercoledì prossimo lanciamo l'acceleratore di start up innovative al Foro Italico. Queste sono idee che, insieme alle risorse che oggi anche il Pnrr ci mette a disposizione come l'impiantistica sportiva, possono consentire allo sport italiano di fare un salto di qualità". (ITALPRESS). lc/mc/red 04-Apr-22 11:18