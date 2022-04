Basket: Ncaa. Rimonta record, quarto titolo universitario per Kansas

I Jayhawks superano in finale North Carolina per 72-69 recuperando un gap di -16 NEW ORLEANS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Quarto titolo Ncaa per i Kansas Jayhawks. Nella finale per il trofeo universitario, davanti ai quasi 70mila spettatori della Caesars Superdome di New Orleans, il quintetto del Midwest ha superato i North Carolina Tar Heels per 72-69, recuperando un distacco di 16 punti, il più ampio mai registrato in un incontro con in palio la 'corona' Ncaa. Il precedente record era datato 1963 e apparteneva a Chicago, capace di superare Cincinnati 60-58 dopo aver colmato un gap di -15. (ITALPRESS). mc/red 05-Apr-22 09:04