La gara è valida per l'andata dei quarti di finale della competizione ROMA (ITALPRESS) – Sarà l'inglese Michael Oliver ad arbitrare giovedì sera (ore 18.45) la sfida tra Lipsia e Atalanta, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League e in programma alla RB Arena. Stuart Burt e Simon Bennett gli assistenti, lo scozzese William Collum quarto uomo; Paul Tierney al Var, Lee Betts all'Avar. (ITALPRESS). mc/red 05-Apr-22 11:24