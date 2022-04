Calcio: Giudice sportivo, 13 giocatori fermati per un turno in Serie A

In merito ai cori razzisti in Atalanta-Napoli disposto "un supplemento di accertamento istruttorio" ROMA (ITALPRESS) – Sono tredici i giocatori squalificati per una giornata dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea. Si tratta di Marten De Roon (Atalanta), Alberto Grassi (Cagliari), Sebastiano Luperto (Empoli), Lucas Torreira (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter), Alvaro Morata, Mattia De Sciglio (Juventus), Frank Anguissa (Napoli), Lorenzo Pellegrini (Roma), Federico Bonazzoli, Federico Fazio (Salernitana), Davide Frattesi (Sassuolo), Roberto Pereyra (Udinese). Per Grassi e De Sciglio anche un'ammenda (rispettivamente 2 mila e 5 mila euro). Il difensore della Juventus è stato espulso nel tunnel che porta agli spogliatoi dell'Allianz Stadium "per avere, al termine della gara, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara". Fra i dirigenti, due turni di stop al ds dell'Empoli, Pietro Accardi, "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, reiteratamente rivolto espressioni irriguardose e insultanti al direttore di gara". Per quanto riguarda le società, multate Napoli (12 mila euro), Atalanta (8 mila euro), Salernitana e Verona (5 mila euro) e Genoa (3 mila euro). In merito invece ai cori razzisti da parte di alcuni sostenitori della curva nord "Pisani" del Gewiss Stadium, in occasione di Atalanta-Napoli, rivolti a Kalidou Koulibaly e Andre Franck Zambo Anguissa, segnalati dai collaboratori della Procura Federale, il giudice sportivo "dispone, a cura della medesima Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la collaborazione della società Atalanta per l'individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell'ordine pubblico". (ITALPRESS). glb/red 05-Apr-22 13:24