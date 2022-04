Trauma al ginocchio sinistro per Alessandro Florenzi nella gara di ieri contro il Bologna. MILANO (ITALPRESS) – Trauma al ginocchio sinistro per Alessandro Florenzi nella gara di ieri contro il Bologna. Gli esami effettuati questa mattina hanno evidenziato una lesione del menisco interno che necessita di intervento in artroscopia che verrà eseguito domani a Roma dal Professor Mariani. Lo fa sapere la società rossonera. (ITALPRESS). bf/gm/com 05-Apr-22 13:05