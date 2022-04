Calcio: Nagelsmann “Bayern favorito, Villarreal con meno pressioni”

"Affrontiamo una squadra insidiosa ed esperta, ha dimostrato il suo valore contro la Juve", dice il tecnico dei tedeschi ROMA (ITALPRESS) – Julian Nagelsmann non si nasconde. Sa che il suo Bayern Monaco è il grande favorito, ma sa anche che il Villarreal è una squadra insidiosa e c'è chi, come la Juventus, lo ha già provato sulla propria pelle. Alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions in casa del Sottomarino Giallo, il tecnico dei bavaresi si sofferma sugli avversari. "Affrontiamo una squadra esperta sia nei giocatori che nel tecnico – ha spiegato -. Una buona squadra che può giocare con diversi moduli, escono bene palla al piede, pressano, difendono bene, ma ho fiducia nei miei, sono ottimista e credo che possiamo vincere. Siamo i favoriti, credo si possa dire, abbiamo l'obiettivo di vincere entrambe le partite e passare il turno, consapevoli che affrontiamo un'avversaria pericolosa, un giocatore come Danjuma, un top player a livello europeo che può rompere gli equilibri. Anche come collettivo hanno mostrato le loro qualità contro la Juventus, all'andata in casa sono andati subito sotto, ma sono stati bravi a reagire, sono solidi e competitivi, sappiamo che non sarà facile". Nagelsmann ha studiano molto bene il Villarreal, sia per quel che riguarda i singoli sia a livello tattico. "Loro amano difendere bassi, lo sanno fare bene, spesso tendono ad abbassare il ritmo della gara per poi sfruttare le opportunità che capitano. Nella Liga sono fuori dalla zona europea, in Champions non hanno le pressioni che abbiamo noi, ma conosciamo anche le motivazioni che ha Emery, che è un grande allenatore". Secondo Nagelsmann sarà fondamentale la gara d'andata. "E' importante fare risultato, ovviamente il nostro obiettivo è vincere come sempre, abbiamo grande rispetto per i nostri avversari, ma vogliamo fare un altro step verso la finale. Sarà molto importante fare risultato, l'andata ha sempre un impatto di peso anche nel match di ritorno". Per quel che riguarda la formazione, a disposizione Alphonso Davies che ha superato i problemi post-Covid. "E' con noi, i test sono andati bene, vedremo se farlo giocare dall'inizio, la stessa cosa vale per Goretzka, ne devo parlare con il mio staff e poi decideremo. Mi dispiace per Tolisso che non ci sarà. Non penso che ci saranno molti cambi di formazione, la squadra sta bene". Ultime battute sul ricorso presentato dal Friburgo con il Bayern in 12 per 17 secondi, nell'ultimo match di campionato vinto 4-1 dai bavaresi. "Deciderà chi di competenza, non capisco il ricorso, si è trattato di pochi secondi che non hanno avuto nessuna influenza sul match, sono sorpreso e anche disgustato", ha concluso Nagelsmann. (ITALPRESS). ari/red 05-Apr-22 15:48