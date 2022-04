Mattarella “A Pechino gli atleti hanno onorato la bandiera”

"Ci rivediamo imprevedibilmente qui in Quirinale per la riconsegna della bandiera". ROMA (ITALPRESS) – "È un grande piacere accogliervi e ringraziarvi per questi risultati. Ci rivediamo imprevedibilmente qui in Quirinale per la riconsegna della bandiera. Voi l'avete onorata con il vostro impegno e con i vostri risultati". Un emozionato Sergio Mattarella ha salutato gli atleti e le atlete medagliati/e a Pechino 2022, nella cerimonia di riconsegna della bandiera in Quirinale. "Abbiamo ottenuto 17 medaglie olimpiche e 7 paralimpiche – ha ricordato il presidente della Repubblica – e personalmente ogni mattina guardavo solo il numero complessivo del medagliere, perché è quel numero che dà l'idea della vitalità del movimento. Abbiamo assistito a tanti successi emozionanti". (ITALPRESS). spf/gm/red 05-Apr-22 12:52