Pechino2022: Bertagnolli “Grandi emozioni, ora Milano-Cortina”

"Il livello rispetto a quattro anni fa si è alzato, non ci aspettavamo questi risultati". ROMA (ITALPRESS) – "Per me è la quarta volta al Quirinale ma è sempre emozionante. È sempre bello, non capita a tutti. È stata una Paralimpiade particolare non solo per le emozioni, ci ha lasciato tanto. Il livello rispetto a quattro anni fa si è alzato, non ci aspettavamo questi risultati". Queste le parole di Giacomo Bertagnolli, portabandiera azzurro alle Paralimpiadi di Pechino 2022, all'ingresso al Quirinale per la cerimonia di riconsegna del tricolore. "La prossima Olimpiade sarà in casa e questo mi spinge a continuare. Ogni anno ci sono nuove motivazioni e Milano-Cortina è tra queste – ha sottolineato Bertagnolli, quattro volte sul podio a Pechino – Tra Corea e Cina si è sentita la mancanza de pubblico, speriamo a Milano ci sia". (ITALPRESS). spf/gm/red 05-Apr-22 11:30