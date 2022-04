Pechino2022: Goggia “Ho fatto una cosa incredibile”

"Sono soddisfatta di quello che ho fatto perché non era affatto scontato". ROMA (ITALPRESS) – "Sono riuscita a fare qualcosa di incredibile, le polemiche che hanno preceduto la gara restano solo chiacchiere. Sono soddisfatta di quello che ho fatto perché non era affatto scontato". Queste le parole di Sofia Goggia, medaglia d'argento olimpica a Pechino 2022, all'ingresso al Quirinale per partecipare alla cerimonia di riconsegna della bandiera tricolore. "È stata una bella avventura", ha sottolineato Michela Moioli, portabandiera alla cerimonia di apertura in Cina. (ITALPRESS). spf/gm/red 05-Apr-22 11:25