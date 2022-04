Tiger Woods conferma il ritorno “Giocherò il Masters di Augusta”

L'ex numero 1 del mondo manca dal green dal novembre 2020 AUGUSTA (USA) (ITALPRESS) – Tiger Woods tornerà sul green in occasione dell'86^ Augusta Masters che scatterà giovedì prossimo. Ad annunciarlo è stato lo stesso 46enne ex numero uno del mondo, già da qualche giorno all'Augusta National Golf Club allenarsi. Woods ha sciolto solo oggi le riserve. "Ad oggi posso dire che giocherò – le sue parole in conferenza stampa – Proverò domani altre nove buche. Il mio recupero è stato buono, sono entusiasta di come è andata". Cinque volte campione del Masters, Woods ha centrato il suo primo successo ad Augusta nell'aprile 1997 e l'ultimo nel 2019. E non si presenterà solo per partecipare. "Se credo di poter vincere? Sì, posso colpire bene, non ho problemi riguardo quello che posso fare fisicamente dal punto di vista strettamente sportivo – chiarisce – Camminare è la parte difficile, 72 buche sono tante e sarà una sfida dura ma anche una sfida per la quale sono pronto". Già da diverse settimane si parlava della presenza di Woods visto che sul sito ufficiale del torneo risultava nella lista dei giocatori iscritti alla 86esima edizione e non fra i passati vincitori che non ci saranno. Il fuoriclasse statunitense del green non gioca nel circuito proprio dall'edizione 2020, posticipata a novembre a causa della pandemia, ed è reduce da diversi interventi alla gamba destra dopo il brutto incidente in auto del febbraio 2021. A metà dicembre Woods era tornato a giocare col figlio Charlie al PNC Championship ma non si era sbilanciato sul suo ritorno nel PGA Tour: "Mi rivedrete ma non so quando", aveva detto lo scorso febbraio. Adesso quel momento è arrivato. (ITALPRESS). glb/red 05-Apr-22 18:04