Calcio: Ancelotti negativo al Covid, in panchina per Chelsea-Real

Il tecnico lascia Madrid e parte alla volta di Londra MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Real Madrid ritrova il suo condottiero in una delle serate più importanti della stagione. Stasera a Stamford Bridge, nell'andata dei quarti di Champions contro il Chelsea, sulla panchina dei blancos siederà Carlo Ancelotti: il club ha fatto sapere che il tecnico di Reggiolo si è negativizzato dopo aver contratto il Covid-19 nei giorni scorsi e in mattinata volerà alla volta di Londra per raggiungere il resto della squadra in vista della partita. (ITALPRESS). glb/red 06-Apr-22 09:40