Calcio: Milan. Florenzi operato al ginocchio, intervento riuscito

Operazione in artroscopia per l'esterno rossonero dopo l'infortunio con il Bologna CARNAGO (ITALPRESS) – Il Milan ha reso noto che "Alessandro Florenzi è stato operato oggi dal professor Pier Paolo Mariani in artroscopia al ginocchio sinistro. La meniscectomia mediale selettiva, eseguita alla presenza del medico rossonero Lucio Genesio, è perfettamente riuscita. Il calciatore inizierà da subito il percorso riabilitativo". Florenzi si è infortunato nel match di lunedì scorso contro il Bologna. (ITALPRESS). ari/com 06-Apr-22 13:11