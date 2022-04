Calcio: Napoli. Risentimento alla coscia per Osimhen, Meret in gruppo

Personalizzato in campo per Ounas, Petagna e Di Lorenzo NAPOLI (ITALPRESS) – Dopo il martedì di riposo, Napoli di nuovo in campo in vista del match casalingo di domenica contro la Fiorentina. La squadra, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto una partitella a tema. Successivamente lavoro di forza e partita a campo ridotto. Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Meret ha svolto l'intera seduta in gruppo, mentre Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta per un risentimento alla coscia sinistra. (ITALPRESS). ari/com 06-Apr-22 13:35