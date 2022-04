Calcio: Shakhtar. Nicolini “Test con la Lazio, ucraini fuori dal Paese”

La squadra di De Zerbi torna ad allenarsi in Turchia, amichevoli anche con Siviglia e Psg ROMA (ITALPRESS) – "De Zerbi e il suo staff saranno ad Istanbul, e ci saranno tre amichevoli con le squadre della città, poi con la Lazio, con il Siviglia e col Psg. E anche Guardiola, allenatore del Manchester City, è interessato, devono solo trovare lo spazio tra le molte partite che devono giocare". A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è Carlo Nicolini, vice direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, la squadra di mister De Zerbi che tra poco si trasferirà per qualche tempo in Turchia per tornare ad allenarsi. I giocatori ucraini hanno avuto un permesso dal governo per giocare fuori dalla loro terra. "Da poche ore i nostri giocatori ucraini sono riusciti a uscire dal Paese. Il permesso che gli è stato dato dura dal 5 aprile al 25 maggio – ha detto Nicolini a Rai Radio1 – lo abbiamo ottenuto con grossissimi sforzi e i rischi sono altrettanto importanti nel caso i tempi non fossero rispettato". (ITALPRESS). ari/com 06-Apr-22 16:23