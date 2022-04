F.1: Sainz “Testa bassa e lavorare ma dietro abbiamo grande team”

"Ma sono rimasto impressionato da quello che hanno fatto Red Bull e Mercedes" MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "Mi fido della capacità di sviluppo del nostro team e la monoposto di quest'anno lo dimostra". Carlos Sainz, ai microfoni degli inglesi di Sky Sports F1, non nasconde il fatto che quanto mostrato dalla Ferrari nei primi due GP della stagione sia solo l'inizio anche se la concorrenza è forte. "Sono impressionato dalla monoposto che Red Bull e Mercedes sono riuscite a mettere su, pur con meno tempo di noi in galleria del vento, mentre la lotta per il titolo era in corso. È la dimostrazione che sono due team molto forti, che performano a un livello incredibile, e che in qualsiasi momento della stagione possono alzare il tiro. Noi dobbiamo tenere la testa bassa e continuare a massimizzare le nostro possibilità. Mi fido davvero delle persone che abbiamo dietro e sono sicuro che possiamo crescere ancora". (ITALPRESS). glb/red 06-Apr-22 15:25