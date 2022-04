F.1: Wolff “Al lavoro per crescere ma no soluzioni magiche”

"Stiamo spingendo per avvicinarci a chi sta davanti", le parole del team principal Mercedes MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "Non ci sarà una soluzione magica per il prossimo weekend ma stiamo spingendo per poterci avvicinare a chi sta davanti". Toto Wolff mette le mani avanti in vista del Gran Premio d'Australia. La Mercedes è apparsa in grande difficoltà in Bahrain e Arabia Saudita e il team principal non si aspetta ribaltamenti a Melbourne rispetto a Ferrari e Red Bull. "Stiamo ancora imparando e i primi due weekend ci hanno detto che abbiamo ancora tanto da imparare – spiega Wolff – Al momento le nostre prestazioni in pista non soddisfano le nostre aspettative, ma tutti a Brackley e Brixworth stanno lavorando per comprendere i problemi e cercare le giuste soluzioni. Fino ad allora, dobbiamo massimizzare ogni opportunità e sfruttare al meglio il pacchetto che abbiamo. Abbiamo varie sfide davanti a noi, ma è qualcosa che ci piace ed è qui che un team mostra davvero il suo vero spirito. Lewis e George stanno dando un contributo importante, fornendo feedback, passando del tempo al simulatore e lavorando insieme per aiutarci a fare dei passi avanti". (ITALPRESS). glb/red 06-Apr-22 16:00