Via libera dei medici, Marquez torna in pista ad Austin

Il Cabroncito si mette alle spalle il nuovo episodio di diplopia sorto in Indonesia AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il test è andato bene: Marc Marquez torna in pista. Dopo la foto postata ieri su Instagram dal Cabroncito, in sella a una Honda CBR600RR sul tracciato di Alcarras, a Lleida, arriva la conferma ufficiale: sulla griglia di partenza del Gran Premio delle Americhe in programma domenica ad Austin, dove in carriera ha centrato sette successi, ci sarà anche lui. La Repsol Honda ha fatto sapere che Marquez ha completato la terapia conservativa studiata per il nuovo episodio di diplopia sorto dopo la caduta a Mandalika e ha ricevuto il via libera dei medici per tornare in moto. Le buone sensazioni sulla pista di Alcarras hanno fatto il resto e il 29enne fuoriclasse di Cervera potrà gareggiare ad Austin dopo aver saltato i Gp di Indonesia e Argentina. "Sono ovviamente felicissimo di tornare, è una fantastica sensazione, soprattutto perchè torno in uno dei miei circuiti preferiti – le parole di Marquez – A prescindere dalla situazione, mi diverto a correre in Texas, è una pista dove ho ricordi incredibili. C'è del lavoro da fare dopo aver saltato gli ultimi due Gp e tutto il weekend in Argentina per cui non mi fisso obiettivi al momento. Ci sono tante cose da fare e considerare ma la cosa importante è che si torna in moto nel weekend". (ITALPRESS). glb/red 06-Apr-22 09:34