Calcio: Dalma Maradona “Maglia all’asta non è quella della Mano de Dios”

Secondo la figlia sarebbe quella indossata solo nel primo tempo di Argentina-Inghilterra BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – La maglia della nazionale argentina di Diego Armando Maradona che sarà messa all'asta da Sotheby's dal 20 aprile al 4 maggio e che potrebbe essere battuta per una cifra fino ai 7 milioni di euro non è quella della "Mano de Dios". Sono Dalma Maradona e Claudia Villafane, rispettivamente figlia ed ex moglie del Diez, a fare chiarezza sul cimelio che fa parte della collezione di Steve Hodge, ex centrocampista della nazionale inglese, che riuscì a scambiare la sua maglia con quella di Maradona in quel celebre Argentina-Inghilterra 2-1 ai Mondiali di Messico '86, la partita della "Mano de Dios" e del Gol del Secolo. Secondo la versione di Dalma e della madre, la maglia avuta da Hodge sarebbe quella indossata da Maradona ma solo nel primo tempo, e non dunque quella della ripresa quando il fuoriclasse argentino andò due volte a segno. "Ci sono due maglie, quella del primo tempo e quella del secondo – ha spiegato Dalma – Hodge non ha quella dei due gol ma non può dirlo perchè chiaramente l'altra ha più valore". Dalma racconta che fu lo stesso Maradona a confessarle che quella maglia non l'aveva data a nessuno ("Mi disse: 'Come potrei regalare la 10 più importante della mia vita?'") e che sa chi ce l'ha oggi ma preferisce tenerlo per sè. "Stanno guadagnando dei soldi con qualcosa che non è loro, è una vergogna". E anche Claudia Villafane, contattata, ha confermato che Hodge ha solo la maglia indossata da Maradona nel primo tempo di quella partita. (ITALPRESS). glb/red 07-Apr-22 18:20