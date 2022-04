Calcio: Fiorentina. Italiano “Contro Napoli servirà grande sacrificio”

"Sono convinto che ci sarà una grande spinta dal pubblico" FIRENZE (ITALPRESS) – Prima della gara contro l'Inter, disputatasi a Milano tre settimane fa, "avevamo detto che la partita avrebbe richiesto grande personalità e grande coraggio, e penso che anche a Napoli dovrà essere così. Loro lottano per un traguardo e per un obiettivo importantissimo e sono in grande forma. Sono convinto che ci sarà una grande spinta dal pubblico, quindi dobbiamo prepararci bene ad una partita di grande sacrificio, e l'attenzione che abbiamo avuto a S.Siro ce la dobbiamo tenere stretta". Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano intervenuto sui canali social del club gigliato. Contro il Napoli "Bonaventura ed Odriozola non saranno a disposizione -ha aggiunto Italiano-. Purtroppo non stanno ancora bene, sono stati due infortuni 'bruttini', fastidi che ti limitano e non ti fanno stare al 100% pero' speriamo di recuperarli presto. Mancherà Torreira" che è squalificato, "e che nell'ultimo periodo è stato importante e determinante, pero' chi lo sostituirà sono convinto che si farà trovare pronto. In quella zona Amrabat non è la prima volta che giochera', ha lavorato bene quindi sono fiducioso anche perche' vedo i giocatori allenarsi al meglio". "Cabral? E' in netto miglioramento e in grande crescita-ha proseguito il tecnico gigliato-. Penso che dopo i primi 20', nell'ultima gara contro l'Empoli, si è un po' sciolto e si è liberato da un po' di ansie e di timori, e penso che abbia fatto un'ottima partita. Abbiamo sia lui che Piatek" nel ruolo di prima punta, "stanno lavorando bene tutti e due. Piatek è ancora un po' dolente per l'infortunio che ha avuto" con la nazionale polacca, "quindi vediamo da qui a domenica chi giocherà". E a chi gli ha chiesto se stia già pensando alla gara di ritorno di semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma il prossimo 20 aprile, Italiano ha risposto:"Ci penso ma la preparazione arriverà nei giorni precedenti a quella gara. In questo momento pensiamo agli altri impegni fra cui il Napoli fra qualche giorno dove ci attende una partita molto difficile. La gara di Coppa Italia contro la Juventus è un impegno importante, a cui teniamo tutti ma ci pensiamo un po' piu' avanti". (ITALPRESS). gm/red 07-Apr-22 18:27