F.1: Gp Australia.Mick Schumacher”Competitivi,qui ho visto correre papà”

"Non vedo l'ora di conoscere la pista, qui con grande entusiasmo", dice il pilota della Haas MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "Per me è la prima volta che correrò in Australia, non vedo l'ora di conoscere la pista e la città di Melbourne. Ci sono stato con mio padre e l'ho visto correre su questo circuito, è stato davvero bello e ora sono entusiasta di essere in gara in Australia". Così, in un'intervista al sito della Haas, Mick Schumacher a pochi giorni dal Gp australiano. A Melbourne il padre Michael detiene il record sul giro dell'Albert Park in 1'24"125, stabilito nel 2004. "Abbiamo una vettura competitiva e che ci permette di lottare, è fantastico per me. Mio padre detiene il record sul giro su una Ferrari del 2004, ho avuto la possibilità di guidare quell'auto straordinaria. Ora abbiamo una vettura dall'aspetto simile, le auto sono tornate indietro nel tempo, sembrano un po' più come prima con l'ala anteriore alta, sarà interessante". Il pilota della Haas poi definisce il team "speciale, tra di noi c'è un rapporto aperto e molto amichevole, qualcosa di più di un semplice rapporto di lavoro".