Tennis: Torneo Houston. Opelka e Kyrgios ai quarti

Lo statunitense affronterà l'olandese Brouwer, l'australiano l'americano Mmoh HOUSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Reilly Opelka e Nick Kyrgios ai quarti di finale del "Fayez Sarofim&Co US Men's Clay Court Championship", Atp 250 da 594.950 dollari, in corso sui campi in terra rossa di Houston, nel Texas. Lo statunitense, numero 3 del tabellone, ha battuto il connazionale Mitchell Krueger 3-6, 6-2, 6-4, mentre l'australiano si è imposto sull'americano Tommy Paul, settima testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-2. Ai quarti Opelka affronterà l'olandese Gijs Brouwer che con un duplice 6-1 ha eliminato lo statunitense Jeffrey Jhon Wolf, mentre Kyrgios sfiderà Michael Mmoh che nel derby tra tennisti di casa ha regolato Sam Querrey con il punteggio di 6-2, 6-4. (ITALPRESS). ari/red 07-Apr-22 09:07