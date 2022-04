Calcio: Mondiali Donne. Goleada azzurra al Tardini, 7-0 alla Lituania

A Parma la Nazionale di Milena Bertolini travolge la lituane portandosi a -1 dalla Svizzera PARMA (ITALPRESS) – Missione compiuta: vittoria e goleada. L'Italia di Milena Bertolini batte 7-0 la Lituania in un match valido per la settima giornata del girone G delle qualificazioni ai Mondiali. Al Tardini di Parma, le azzurre si sono imposte grazie alla doppietta di Arianna Caruso (2° e 46°) e alla rete di Valentina Bergamaschi (41°) nel primo tempo, nella ripresa arriva il poker siglato da Valentina Cernoia (61°), poi ci pensano Daniela Sabatino (86°), ancora la Bergamaschi (89°) e Tatiana Bonetti (92°) a fissare il risultato sul 7-0. Martedì a Thun lo scontro diretto in casa della Svizzera, in testa al girone con un punto di vantaggio sulle azzurre. (ITALPRESS). ari/red 08-Apr-22 20:55