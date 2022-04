Calcio: Roma. Escluse lesioni per Mancini, Zaniolo in gruppo

Tifosi proiettati al match di ritorno con il Bodo: Olimpico già sold out ROMA (ITALPRESS) – Gli esami a cui si è sottoposto oggi il difensore della Roma, Gianluca Mancini, dopo l'infortunio al ginocchio riportato contro il Bodo/Glimt, hanno escluso lesioni. Può sorridere Josè Mourinho che nel post gara di Conference League aveva espresso tutta la sua preoccupazione per un "infortunio causato da un campo di plastica". Intanto, a Trigoria è ripresa la preparazione in vista della Salernitana ma la testa è già alla sfida di ritorno contro il Bodo/Glimt, con i giallorossi chiamati a rimontare dopo il 2-1 in Norvegia. "Non è ancora finita, ci crediamo", ha scritto sui social Marash Kumbulla. E ci credono anche i tifosi romanisti che ad una settimana dalla partita hanno già riempito l'intero stadio: l'Olimpico è interamente sold out, con l'eccezione del settore ospiti: i biglietti disponibili per i norvegesi sono 4.300, all'andata furono poco meno di 2.000 i tifosi in trasferta. La Roma ci crede e Mourinho avrà due pedine in più. Oggi Nicolò Zaniolo e Jordan Veretout hanno ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo. Saranno disponibili contro la Salernitana all'Olimpico. (ITALPRESS). spf/ari/red 08-Apr-22 17:06