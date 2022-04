Calcio: Sassuolo, Carnevali “Per meno di 30 milioni nessun big via”

"Juve su Raspadori a fine mercato 2021, Scamacca piace all'Inter" SASSUOLO (MODENA) (ITALPRESS) – Il Sassuolo è pronto a trattare per i suoi gioielli ma niente sconti. Mette le cose in chiaro l'ad Giovanni Carnevali, in un'intervista alla "Gazzetta dello Sport", partendo dalle voci di una Juve sulle tracce di Raspadori per il dopo-Dybala. "Io non vorrei vendere nessuno, il Sassuolo per fortuna ha la forza economica per tenere tutti i suoi gioielli. Ma quando arrivano ricche offerte di stipendio per i nostri giocatori diventa più difficile trattenerli. La Juve ci ha chiesto Raspadori alla fine del mercato estivo del 2021, ma non c'era tempo per imbastire la trattativa e loro presero Kean. Nell'ultimo periodo non ho più parlato direttamente con la Juve, ma mi giunge voce di un suo interessamento. E se si faranno sentire, non ci troveranno impreparati. Aspetto la Juve a braccia aperte, ho un ottimo rapporto con la società e i suoi dirigenti. Però se vuole Raspadori, deve rassegnarsi a spendere. C'è una cifra base che vale per tutti i nostri giocatori più forti: si parte da 30 milioni e poi si valuta caso per caso. Il Sassuolo – aggiunge – ha una strategia chiara: accetta di privarsi di un giocatore quando è convinto di avere un sostituto all'altezza". Detto che Maxime Lopez è il giocatore con più richieste ("Lo vogliono in Serie A e all'estero. Ma lui, come tutti gli altri, sarà ceduto quando avrò in mano un valido giocatore per quel ruolo"), per quanto riguarda Berardi "l'anno scorso per la prima volta lui aveva pensato di partire, ma l'offerta della Fiorentina non si poteva nemmeno prendere in considerazione. Berardi sarebbe perfetto per il Milan: se io fossi ad di un top club italiano, è lui il primo giocatore che prenderei. Scamacca? L'Inter ha manifestato il suo interesse, ma attenzione all'estero: Gianluca ha davvero tante offerte, pure dalla Premier. Però deve ancora crescere e forse avrebbe bisogno di stare un altro anno qui da noi". Discorso che può valere anche per Frattesi e Traoré: "Sono diversi. Frattesi probabilmente sì, sta facendo un bel cammino, l'abbiamo preso tanti anni fa, ci è voluto un po' di tempo, ma adesso potete vedere come gioca. Traoré è sbocciato: Dionisi ha saputo dargli le motivazioni giuste. Piace al Napoli e in Premier League, sicuramente ha grandi qualità". (ITALPRESS). glb/red 08-Apr-22 09:59