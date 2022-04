F.1: Gp Australia, Hamilton “Ogni cosa che proviamo non fa differenza”

"Non ci sono risultati e non riusciamo a migliorare" MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "Ogni cambiamento che portiamo non fa alcuna differenza, non ci sono risultati e non riusciamo a migliorare. Abbiamo cambiato prima delle FP2 ma le FP1 sono andate meglio". Queste le parole di Lewis Hamilton, amareggiato dopo il tredicesimo posto nella seconda sessione di libere nel Gran Premio d'Australia di Formula 1. "Frustrato? No, mi sento bene ma è stata una sessione difficile – ammette il pilota Mercedes – Non possiamo fare molto, la situazione è questa e dobbiamo cercare di sistemarla. Cerchiamo di spingere, anche quando ti sembra un buon giro sei un secondo e due indietro". (ITALPRESS). spf/glb/red 08-Apr-22 10:00