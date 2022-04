Inzaghi “Contro il Verona serve la vera Inter”

"La vittoria contro la Juve è stata importantissima", ha detto il tecnico dei nerazzurri. MILANO (ITALPRESS) – "Quella contro la Juventus è stata una vittoria importantissima, sotto tutti i punti di vista, perché l'abbiamo ottenuta contro una squadra molto forte in uno scontro diretto. E' un successo che ci permette di rimanere attaccati alle prime e di giocarci questo finale di stagione nel migliore dei modi". Così, in conferenza stampa, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia del match, in casa, contro il Verona. "Questa squadra ha i mezzi per vincere qualsiasi tipo di partita. A Torino siamo stati bravi, quando c'era da soffrire lo abbiamo fatto tutti insieme e questo ci ha dato modo di vincere una partita fondamentale per il nostro cammino. Col Verona sarà una partita molto importate e difficile: avremo di fronte una squadra che ha grandissima intensità e giocatori di qualità. Dobbiamo, quindi, essere bravi a fare una grande partita, da vera Inter", ha aggiunto Inzaghi. "Domani mancherà Lautaro ma ho la fortuna di avere Dzeko, Correa, Caicedo e Sanchez che stanno bene e che sono a disposizione: si stanno allenando nel migliore dei modi ma al di là degli attaccanti servirà una partita importante da parte di tutta la squadra. I tifosi serviranno tantissimo: non finirò mai di ringraziarli, perché sono stati fondamentali in tutto l'anno. Sno sicuro che saranno al nostro fianco per aiutarci in ogni momento", ha concluso il tecnico del team nerazzurro. (ITALPRESS). pdm/com 08-Apr-22 16:53