Mazzarri “Renderemo dura la vita alla Juve, fiducia negli arbitri”

Il tecnico del Cagliari: "Voglio che ci sia ottimismo attorno a noi" CAGLIARI (ITALPRESS) – "Abbiamo sempre fatto un buon calcio in questo 2022, penso che i tifosi abbiano visto buone prestazioni da parte nostra, dovremo cercare di rendere la vita difficile ad una squadra di vertice come la Juventus, guardando in casa nostra e non al resto. Voglio che ci sia ottimismo attorno a noi, nel girone di ritorno i numeri sono dalla nostra parte e tutti avremmo voluto essere già salvi a inizio aprile ma dobbiamo indossare l'elmetto e lottare per questi colori. Sono il primo a farlo, il gruppo è con me e insieme dobbiamo andare avanti, reagendo come già fatto in passato, perché il campionato non è finito né finirà con la gara di domani". Così il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, alla vigilia della sfida di domani sera (ore 20.45) all'Unipol Domus contro la Juventus. I sardi, reduci dal pesante ko a Udine ancora non del tutto digerito, vanno a caccia di punti pesanti in chiave salvezza. "Non mi piace fare calcoli e tabelle, in questi mesi abbiamo sorpreso qualche big e incassato sconfitte brucianti – le parole del mister degli isolani in conferenza stampa – Il calendario ti pone sempre sfide diverse, con squadre dagli obiettivi differenti, possiamo e dobbiamo giocarcela sino alla fine evitando errori macroscopici come quelli dell'ultima gara. Credo che sia fondamentale l'attenzione in fase di non possesso e copertura, mantenendo equilibrio, poi il calcio talvolta ti dà e altre ti toglie, come successo contro Napoli e Milan". Domani toccherà a Chiffi fischiare in Sardegna e Mazzarri ne approfitta per ribadire fiducia negli arbitri: "Penso e spero che domani facciano una grande prestazione. Non devono pensare ad altro che non sia il regolamento, che è uguale per tutti e va applicato. Sono sereno da questo punto di vista, e fino a prova contraria non ho nessun problema nei confronti di direttori di gara e collaboratori. Non voglio avere preconcetti in testa e non deve averne la squadra, concentriamoci su noi stessi e sul cancellare gli errori che ci sono costati cari". (ITALPRESS). mc/com 08-Apr-22 19:34