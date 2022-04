Taekwondo: Dell’Aquila “A Tokyo una favola, a Parigi voglio il bis”

"Non mi è cambiata la vita, ma voglio vivere ancora quelle sensazioni" dice il campione olimpico ROMA (ITALPRESS) – "L'esperienza di Tokyo è stata la più bella della mia vita, mi è sembrato di vivere una favola. Guardando le foto e ripensando a quei momenti le emozioni sono ancora molto forti. Mi piacerebbe rivivere sensazioni così". Nel pieno degli allenamenti al centro federale dell'Acqua Acetosa di Roma, Vito Dell'Aquila ripercorre l'enorme soddisfazione della scorsa estate in Giappone e guarda al futuro. "Sinceramente non mi è cambiata la vita – racconta all'Italpress la medaglia d'oro olimpica nella categoria 58 kg di taekwondo – Dopo il boom iniziale tutto è scemato, ma è giusto così. Devo rimettermi in carreggiata, allenarmi e preparare le prossime gare con lo sguardo a Parigi 2024. Dopo Tokyo non ho ottenuto grandi risultati. Credo sia parte del processo. Dopo un oro olimpico bisogna abituarsi ad un certo tipo di pressione, per questo voglio competere il più possibile. Mi sento pronto per i prossimi appuntamenti: sono uno che dà il meglio nelle competizioni importanti". Per Dell'Aquila la famiglia era, è e resterà sempre un punto di riferimento importantissimo: "A Roma sono il Vito atleta, mi dedico al taekwondo con tutte le mie forze senza distrazioni. Quando torno a casa (Mesagne), invece, sono il Vito ragazzo: mi piace passare il tempo con amici e famiglia, mi rigenera e mi permette di affrontare con il sorriso e con il giusto piglio le gare. Penso sempre ai sacrifici che i miei genitori hanno fatto per farmi diventare quel che sono, tornare ogni tanto a casa per me è fondamentale". Gli obiettivi del prossimo futuro sono tanti e chiari: "Voglio vincere i Campionati Europei e soprattutto il Grand Prix di Roma, in cui non sono mai arrivato a medaglia. E a novembre ci saranno i Mondiali in Messico. Allargando lo sguardo ovviamente punto all'Olimpiade di Parigi 2024, dove voglio bissare l'oro di Tokyo", conclude Dell'Aquila. (ITALPRESS). spf/ari/red 08-Apr-22 18:09