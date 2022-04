Calcio: Bologna. Rientra Dominguez, Kingsley e De Silvestri assenti

Il centrocampista argentino torna a disposizione di Mihajlovic dopo l'operazione BOLOGNA (ITALPRESS) – Dopo poco meno dei tre mesi indicati, il Bologna ritrova Nico Dominguez dopo l'operazione alla spalla. E così, in vista di Bologna-Sampdoria in programma lunedì sera alle 20.45 al Dall'Ara, diventa folto il centrocampo a disposizione di Mihajlovic, che ha passato i primi dieci giorni nella clinica del Sant'Orsola per il ciclo di cure contro la leucemia. L'argentino è in ballottaggio con lo svizzero Aebischer e Soriano per una maglia da titolare, mentre gli altri dieci non dovrebbero essere diversi da quelli che hanno pareggiato lunedì scorso con la capolista Milan. Al Dall'Ara c'è voglia di vittoria, che non arriva dal 21 febbraio scorso contro lo Spezia, proprio per dare continuità alla buona prestazione allo stadio Meazza e per continuare a dare serenità al proprio tecnico nel momento in cui sta combattendo per una partita ben più importante. Gli unici assenti in casa rossoblu sono Kingsley, che si sta riprendendo dopo la rottura del perone sinistro a ottobre e De Silvestri, fermo fino a fine aprile per un guaio muscolare. Per quanto riguarda l'undici titolare, dunque, a parte l'ultima maglia da centrocampista giocheranno Soumaoro, Medel e Theate davanti a Skorupski, con Schouten e Svanberg mediani. Sugli esterni Hickey andrà a destra per l'infortunato De Silvestri, mentre sarà Dijks ad occupare l'out di sinistra, con Arnautovic e Barrow di punta. Il modulo sarà il 3-4-1-2 nel caso sia Soriano ad agire dietro le due punte, mentre 3-5-2 se la scelta cadrà su Aebischer o Dominguez. Domani, durante la rifinitura, sarà presa la decisione definitiva. (ITALPRESS). mf/mc/red 09-Apr-22 17:27