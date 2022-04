Calcio: Genoa. Blessin “Abbiamo qualità per restare in A”

"Dobbiamo dare sempre il massimo, Lazio squadra molto forte" GENOVA (ITALPRESS) – Lo stop di Verona ormai è dietro le spalle per un Genoa che non può più sbagliare se vuole restare in corsa per la salvezza e Alexander Blessin suona la carica verso l'obiettivo della permanenza nella massima serie. "Ho visto le prestazioni fatte dalla squadra in partita e vedo anche il lavoro sul campo. Sono assolutamente ottimista e penso positivo e la squadra reagisce bene al nostro modo di giocare. Stiamo cercando di dare soddisfazioni importanti ai nostri tifosi che ci stanno dando una grande mano. Abbiamo le qualità per restare in Serie A, però è chiaro che in ogni partita ci vuole sempre l'atteggiamento giusto al 100%. I ragazzi sanno la direzione che dobbiamo prendere ed è importante farlo tutti con l'energia e lo spirito giusto per vincere", ha detto il tecnico genoano che poi aggiunge: "Affrontiamo una partita veramente difficile contro una squadra fortissima come la Lazio, anche nei valori individuali. Dobbiamo avere l'atteggiamento delle ultime partite: in queste nove gare ci sono stati due momenti, i primi tempi di Venezia e Verona, dove abbiamo giocato male senza il giusto atteggiamento. La Lazio deve vincere per conquistare un posto in Europa, noi abbiamo la pressione per raggiungere la salvezza. Sarà una partita interessante". (ITALPRESS). gm/red 09-Apr-22 19:20