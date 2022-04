Calcio: Juric “Il massimo con un Milan davvero forte, stagione Toro ok”

"All'andata li abbiamo messi in difficoltà, vogliamo fare risultato", dice il tecnico granata TORINO (ITALPRESS) – "Affronteremo i rossoneri come facciamo di solito, ovvero cercando di fare il massimo contro una squadra che ha segnato tanti gol nelle partite fuori casa". Così il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia del match casalingo di domani sera contro la capolista Milan. Contro i rossoneri il Toro spera di piazzare l'acuto da tre punti che finora è mancato ai granata contro le grandi: "Mi dispiace aver pareggiato nel finale la gara con l'Inter. Cercheremo di vincere domani, anche se sarà una partita molto difficile, contro una squadra che vedendola dal vivo è davvero forte e che dispone di diverse opzioni per fare gol. All'andata abbiamo fatto una delle migliori prestazioni della stagione, nonostante la sconfitta, concedendo poco agli avversari e creando almeno quattro o cinque palle gol. Domani speriamo di ripetere la prestazione dell'andata, con l'obiettivo di fare punti". Torino reduce dalla vittoria in casa della Salernitana e che torna a giocare tra le mure amiche dopo due trasferte. "Nel complesso la nostra è stata una stagione positiva, nonostante la frenata nelle ultime gare. A Salerno la squadra ha comunque dato le risposte che aspettavo". "Purtroppo – aggiunge il tecnico croato – non abbiamo le qualità di avversarie come Sassuolo, Fiorentina o lo stesso Verona, che hanno permesso a queste squadre di vincere delle partite in cui gli episodi sono girati male come spesso è accaduto a noi. Il bilancio comunque lo faremo a fine campionato". (ITALPRESS). rol/ari/red 09-Apr-22 15:35