Calcio: Salernitana. Sabatini”Per me affrontare Roma è tempesta emotiva”

Secondo l'ex ds giallorosso sta crescendo una "grande squadra" SALERNO (ITALPRESS) – "Domenica, la mia squadra, la Salernitana, di cui sono e sarò comunque orgoglioso, giocherà all'Olimpico contro la Roma e io sarò investito puntualmente da una tempesta emotiva non appena metterò piede all'Olimpico perché io verso questa squadra e questo club proverò sempre quella che cronache giudiziarie definirebbero 'insana gelosia', mitigata oggi solo dal desiderio potente di fare cose importanti a Salerno". Lo scrive su Instagram, postando una foto dello stadio Olimpico, il direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini. "Nonostante questo stato d'animo guardo alla stagione della Roma con sufficiente distacco e imparzialità e mi sembra di poter dire che è in corso una sorta di mutazione genetica nei comportamenti della squadra che non vive più la vittoria come una possibilità bensì come una necessità, cosa fondamentale per crescere e posizionarsi stabilmente tra le prime quattro – sottolinea l'ex ds giallorosso -. A questo punto della stagione è in corsa per una posizione europea in campionato e pienamente in corsa nonostante l'infortunio di Bodo, (che è avvenuto con -3 di temperatura e in un campo ignobile) per un trofeo in Europa, avendo nel frattempo individuato e acquisito un giocatore straordinario come Abraham che è già un eroe popolare e nessuna città o club hanno più bisogno di eroi quanto Roma". "Hanno giocato non in modo estemporaneo ma anche in pianta stabile giovanissimi molto forti che saranno importantissimi nell'immediato – prosegue nella sua analisi Sabatini -. E' stata quindi una stagione in linea e propedeutica all'idea di grande Roma in gestazione. Quindi io domenica 'speriamo che me la cavo' avrebbe scritto il bambino della scuola elementare del maestro D'Orta al termine dell'anno scolastico". (ITALPRESS). ari/red 09-Apr-22 11:41