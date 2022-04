Calcio: Serie A. Andreazzoli “Avanziamo verso nostro obiettivo”

"Fatto tante cose positive, ma abbiamo trovato un Provedel insuperabile" EMPOLI (ITALPRESS) – "La nostra classifica è sempre positiva, avanziamo verso il nostro obiettivo. Abbiamo fatto tante cose positive, ma purtroppo abbiamo trovato in Provedel un avversario non facile da superare. L'Empoli ha fatto quello che doveva fare, ci ha messo impegno. Abbiamo provato a vincere, ed abbiamo dato il massimo per i tre punti. Ho detto ai miei calciatori a fine partita che oggi è come se avessimo vinto". Così ai microfoni di Dazn il tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, nel post partita del match contro lo Spezia. "Sono soddisfatto per i passi in avanti in difesa – ha aggiunto Andreazzoli -. Ci manca un po' l'attacco, però siamo più attenti ed equilibrati. Bajrami? Ha fatto una buona partita. Ha nelle sue possibilità di poter segnare e quindi mi aspetto maggior intraprendenza. Oggi ha aiutato la squadra e questo è un dato che ci fa comodo, anche per la sua crescita personale". (ITALPRESS). lc/mra/gm/red 09-Apr-22 17:40