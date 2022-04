F.1: Gp Australia. Sainz “Un disastro, ero in lotta per la pole”

Lo spagnolo della Ferrari, penalizzato dalla bandiera rossa, chiude nono le qualifiche MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "Oggi ero in lotta per la pole come nelle altre gare. Abbiamo preso la bandiera rossa quando stavo facendo il giro. Poi abbiamo avuto un problema nell'avviatore della macchina e siamo andati in pista con qualche minuto di ritardo. Non sono riuscito a scaldare le gomme ed è stato un disastro perché non abbiamo fatto nemmeno un giro pulito". Lo ha dichiarato Carlos Sainz, pilota della Ferrari, dopo il nono posto ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio d'Australia di F1. (ITALPRESS). spf/ari/red 09-Apr-22 10:00